Мбаппе прояснил ситуацию с несостоявшимся уходом из ПСЖ
Фото сайт ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подтвердил, что пытался сменить команду прошедшим летом.
"Да, я просил отпустить меня, чтобы ПСЖ получил деньги на подписание достойной замены. Я не планирую продлевать контракт, несмотря на то, что этот клуб многое дал мне. Я был всем доволен на протяжении четырёх лет, проведённых здесь, и это не изменилось до сих пор.
Я предупредил обо всём заранее, чтобы клуб мог отреагировать. Хотел, чтобы все стороны выиграли от этой сделки, чтобы все остались удовлетворены. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит. Мне лично не нравились высказывания о том, что я уйду в последнюю неделю августа, ведь я заявил о своём желании покинуть команду ещё в июле", - цитирует 22-летнего футболиста RMC Sport.
Напомним, что "Реал" сделал три предложения о приобретении француза, но неизменно получал отказ.
Теперь, по всей видимости, Мбаппе уйдёт из ПСЖ следующим летом на правах свободного агента.
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