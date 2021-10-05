Мбаппе раскрыл детали своего конфликта с Неймаром

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о конфликте с одноклубником бразильским форвардом Неймаром.

"Я назвал Неймара "бездельником". В футболе часто происходит подобное, но не стоит придавать этому значение. Позднее мы с ним обсудили этот момент. У нас уже бывали словесные перепалки, и, возможно, будут еще, но все это несущественно. Я уважаю Неймара, как футболиста и человека. Порой мы бываем недовольны друг другом, но это нормально. Это не проблема", - приводит слова Мбаппе RMC.

Напомним, что Мбаппе после одного из матчей ПСЖ пожаловался на недостаточное количество передач от Неймара.

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