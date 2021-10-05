Мбаппе раскрыл детали своего конфликта с Неймаром

Теги псжнеймаркилиан мбаппе

Мбаппе раскрыл детали своего конфликта с Неймаром

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о конфликте с одноклубником бразильским форвардом Неймаром.

"Я назвал Неймара "бездельником". В футболе часто происходит подобное, но не стоит придавать этому значение. Позднее мы с ним обсудили этот момент. У нас уже бывали словесные перепалки, и, возможно, будут еще, но все это несущественно. Я уважаю Неймара, как футболиста и человека. Порой мы бываем недовольны друг другом, но это нормально. Это не проблема", - приводит слова Мбаппе RMC.

Напомним, что Мбаппе после одного из матчей ПСЖ пожаловался на недостаточное количество передач от Неймара.

Не пропустите: Мбаппе готов уйти из сборной Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду и Хабиб провели дуэль взглядов (видео)

Роналду и Хабиб провели дуэль взглядов (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов