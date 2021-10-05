Мбаппе раскрыл детали своего конфликта с Неймаром
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о конфликте с одноклубником бразильским форвардом Неймаром.
"Я назвал Неймара "бездельником". В футболе часто происходит подобное, но не стоит придавать этому значение. Позднее мы с ним обсудили этот момент. У нас уже бывали словесные перепалки, и, возможно, будут еще, но все это несущественно. Я уважаю Неймара, как футболиста и человека. Порой мы бываем недовольны друг другом, но это нормально. Это не проблема", - приводит слова Мбаппе RMC.
Напомним, что Мбаппе после одного из матчей ПСЖ пожаловался на недостаточное количество передач от Неймара.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13