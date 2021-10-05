Мбаппе рассказал, есть ли шансы у ПСЖ продлить с ним контракт

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Мбаппе рассказал, есть ли шансы у ПСЖ продлить с ним контракт

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал понять, что его выступления за парижский клуб после июня 2022 года маловероятны.

"Что может убедить меня остаться в ПСЖ? Мы далеки от этого, так как я хотел уехать этим летом. Я не собираюсь лицемерить, приходить и бросать бутылку в море, говоря: "Ой, я не знаю". В настоящее время вопрос моего будущего не является моим приоритетом. Этим летом я уже потратил впустую много энергии, и это было утомительно", - сказал Мбаппе в интервью L’Equipe.

Напомним, что "Реал" прошедшим летом сделал три предложения о приобретении француза, но неизменно получал отказ.

Теперь, по всей видимости, Мбаппе уйдёт из ПСЖ следующим летом на правах свободного агента.

Не пропустите: Мбаппе сказал, изменил ли приход Месси его желание уйти в "Реал". | http://soccernews.ru
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