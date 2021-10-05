Мбаппе рассказал, есть ли шансы у ПСЖ продлить с ним контракт
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал понять, что его выступления за парижский клуб после июня 2022 года маловероятны.
"Что может убедить меня остаться в ПСЖ? Мы далеки от этого, так как я хотел уехать этим летом. Я не собираюсь лицемерить, приходить и бросать бутылку в море, говоря: "Ой, я не знаю". В настоящее время вопрос моего будущего не является моим приоритетом. Этим летом я уже потратил впустую много энергии, и это было утомительно", - сказал Мбаппе в интервью L’Equipe.
Напомним, что "Реал" прошедшим летом сделал три предложения о приобретении француза, но неизменно получал отказ.
Теперь, по всей видимости, Мбаппе уйдёт из ПСЖ следующим летом на правах свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
|41
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13