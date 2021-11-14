Мбаппе рассказал, как на него повлияли события прошлого лета

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Мбаппе рассказал, как на него повлияли события прошлого летаФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, какое влияние на него оказали события прошедшего лета.

"То, что произошло прошлым летом лишь помогло мне сформироваться. 

Решающий пенальти и промах (в 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии), потом неудачный трансфер (в "Реал Мадрид") - это проверка вашего разума, ваших возможностей. Это сделало меня лишь сильнее", - сказал 22-летний француз.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что он перейдет в "Реал Мадрид" на правах свободного агента.

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