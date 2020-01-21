Мбаппе рассказал, кто был его кумиром в детстве
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что в детстве одним из его кумиров был нынешний главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.
"У меня было несколько кумиров. В детстве я был фанатом Зидана. Если ты являешься французским ребенком, то твой кумир - Зинедин. Также мне нравился Роналду, с которым я имел счастье познакомиться. Еще я любил бразильцев. Мне нравилась манера их игры", - цитирует Мбаппе Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12