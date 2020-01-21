Мбаппе рассказал, кто был его кумиром в детстве



Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что в детстве одним из его кумиров был нынешний главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

"У меня было несколько кумиров. В детстве я был фанатом Зидана. Если ты являешься французским ребенком, то твой кумир - Зинедин. Также мне нравился Роналду, с которым я имел счастье познакомиться. Еще я любил бразильцев. Мне нравилась манера их игры", - цитирует Мбаппе Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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