Мбаппе рассказал, кто получит "Золотой мяч" в 2019 году

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Мбаппе рассказал, кто получит "Золотой мяч" в 2019 году

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назвал игрока, который, по его мнению, станет обладателем "Золотого мяча" в 2019 году.

"Это Месси. Он был лучшим в этом году с точки зрения индивидуальных выступлений", - цитирует Мбаппе Goal.com.

Фаворитами в борьбе за престижную награду считаются Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Это мировой рекорд, который он делит с португальцем Криштиану Роналду.

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