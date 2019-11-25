Мбаппе рассказал, кто получит "Золотой мяч" в 2019 году
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назвал игрока, который, по его мнению, станет обладателем "Золотого мяча" в 2019 году.
"Это Месси. Он был лучшим в этом году с точки зрения индивидуальных выступлений", - цитирует Мбаппе Goal.com.
Фаворитами в борьбе за престижную награду считаются Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Это мировой рекорд, который он делит с португальцем Криштиану Роналду.
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Кто получит Золотой мяч в 2019 году
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