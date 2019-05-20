Мбаппе рассказал, кто выиграет "Золотой мяч" в этом году
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о том, кто должен стать следующим обладателем "Золотого мяча".
"Считаю, что "Золотой мяч" достанется Лионелю Месси, несмотря на вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов. Он все равно находится на вершине. Да, до конца года еще далеко, однако я не волнуюсь за Месси, он продолжит демонстрировать высокий уровень", - приводит слова Мбаппе ESPN.
Напомним, что Мбаппе является главным соперником Месси в борьбе за "Золотую бутсу". Аргентинец опережает француза на четыре гола, однако у Мбаппе есть еще одна игра в запасе.
Всего в этом сезоне на счету Месси 50 забитых мячей и 21 ассист в 49 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32