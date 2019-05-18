Мбаппе рассказал о целях на индивидуальном уровне на остаток сезона

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, какие цели он перед собой ставит до конца сезона.

"Думаю, это был отличный сезон для меня на индивидуальном уровне, однако это еще не конец. Впереди две игры, я все еще могу улучшить показатели. Мне нужно всего лишь 6 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата среди французских игроков. Еще есть рекорд Златана Ибрагимовича и "Золотая бутса". У мня много целей, которые я хочу достичь", - сказал Мбаппе.

ПСЖ предстоит встретится с "Дижоном" и "Реймсом". Мбаппе в нынешнем сезоне забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач.

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