Мбаппе рассказал о лучшем голе в карьере

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Мбаппе рассказал о лучшем голе в карьере

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, какой гол он считает своим лучшим в карьере. 

"Мой самый любимый год - против Хорватии в финале ЧМ-2019. Он самый важный по сей день. Хотя мне сложно выбрать, так как я помню все свои мячи. Но я всегда учитываю важность матчей, так что назову именно этот.

Лучший гол, который я когда либо видел? Мяч Роналду ударом через себя в ворота Буффона", - передает слова Мбаппе BeIN Sport.

21-летний футболист забил 117 голов в 180 матчах за клубы. За сборную Франции он сыграл 34 встречи и отличился 13 раз.

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