Мбаппе рассказал о лучшем голе в карьере
Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, какой гол он считает своим лучшим в карьере.
"Мой самый любимый год - против Хорватии в финале ЧМ-2019. Он самый важный по сей день. Хотя мне сложно выбрать, так как я помню все свои мячи. Но я всегда учитываю важность матчей, так что назову именно этот.
Лучший гол, который я когда либо видел? Мяч Роналду ударом через себя в ворота Буффона", - передает слова Мбаппе BeIN Sport.
21-летний футболист забил 117 голов в 180 матчах за клубы. За сборную Франции он сыграл 34 встречи и отличился 13 раз.
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|Монпелье
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|Анжер
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|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
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|Нант
|28
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|Брест
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|Метц
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|Дижон
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|Сент-Этьен
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|18
|Ним
|28
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|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
|28
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