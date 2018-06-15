Мбаппе рассказал о настрое на матч с Австралией

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что серьезно настраивается на сборную Австралии.

Команды сыграют 16 июня в Казани.

"Я знаю нескольких игроков. В принципе австралийские игроки не так известны, но у них хорошая команда, и ее нельзя недооценивать Они являются аутсайдерами, поэтому им нечего терять", - отметил он.

Напомним, "Барселона" вернула талантливого игрока. | soccernews.ru