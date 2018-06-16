Мбаппе рассказал о несостоявшемся трансфере в "Арсенал"

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Мбаппе рассказал о несостоявшемся трансфере в "Арсенал"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что мог продолжить карьеру в "Арсенале".

"Я встретился с Арсеном Венгером, который является замечательным тренером. У него во Франции хорошая репутация, он пользуется уважением и знает, как развивать молодых футболистов. Это был реальный вариант для меня.

Мы взвесили преимущества и недостатки других клубов. Моя семья сказала мне, что мой переход должен быть исключительно моим решением. И я сделал выбор в пользу ПСЖ, так как посчитал, что здесь я смогу развиваться" - приводит слова Мбаппе Mirror.

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