Мбаппе рассказал о своем состоянии



Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что его травма не является серьезной.

"Со мной все в порядке. Это был просто удар, так что ничего страшного. Благодарю за ваши сообщения. И оставьте в покое моего друга Адиля Рами, он сделал это не специально", - написал Мбаппе в своем твиттере.

Напомним, что 19-летний Мбаппе получил удар от Рами на тренировке команды.

Фото: Рами едва не травмировал Мбаппе.

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