Мбаппе рассказал о своей борьбе с Месси за "Золотую бутсу"-2019

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о том, как он боролся за "Золотую бутсу"-2019 с аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"В конце прошлого сезона вместо того, чтобы спокойно доигрывать, я попытался превзойти себя. Я понял, что могу выиграть "Золотую бутсу". Но моим соперником был Месси. Я забил два гола, он в ответ положил три, я забил три, он - четыре! Это было настолько безумно, что я говорил об этом с Усманом Дембеле. "Это невероятно, он делает это нарочно? Он следит за тем, сколько голов забил я?" - спрашивал я. "Конечно, он следит" за тобой", - отвечал Усман. Тогда я сказал себе: "Такой игрок, как Месси, уважает меня", - приводит слова Мбаппе France Football.

По итогам сезона-2018/19 "Золотую бутсу" в рекордный шестой раз получил Месси, который забил 36 голов в чемпионате Испании. Мбаппе с 33 голами в Лиге 1 занял второе место. В первую тройку также вошел нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла, забивший 26 голов в чемпионате Италии.

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