Мбаппе рассказал о своей мечте

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Мбаппе рассказал о своей мечте

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о своей мечте в интервью своему одноклубнику Неймару.

"Моя мечта - выиграть Лигу чемпионов в составе ПСЖ. Это было бы фантастикой. Но и выиграть еще один чемпионат мира - тоже неплохо", - приводит слова Мбаппе Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года. Таким образом, через год форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: В "Реале" считают невозможным трансфер Мбаппе летом. | http://soccernews.ru
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