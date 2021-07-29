Мбаппе рассказал о своей мечте
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о своей мечте в интервью своему одноклубнику Неймару.
"Моя мечта - выиграть Лигу чемпионов в составе ПСЖ. Это было бы фантастикой. Но и выиграть еще один чемпионат мира - тоже неплохо", - приводит слова Мбаппе Marca.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года. Таким образом, через год форвард может перейти в другой клуб бесплатно.
В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
Не пропустите: В "Реале" считают невозможным трансфер Мбаппе летом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13