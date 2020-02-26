Мбаппе рассказал о своей первой встрече с Зиданом
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о первой встрече с Зинедином Зиданом.
"Это был большой сюрприз перед 14-летием. С моим отцом связались представители "Реала" и пригласили меня в Испанию на тренировку. Это было шокирующе, так как моему отцу сказали: "Зидан хочет увидеть вашего сына". Он тогда занимал должность спортивного директора. Я был на седьмом небе от счастья.
Навсегда запомню момент, когда мы прибыли в тренировочный центр. Зидан встретил нас на парковке и предложил подвезти на своей машине до поля. Он указал на переднее сиденье и сказал: "Залезай". А я спросил: "Мне снять обувь?" Я не знаю, зачем я это сказал. Но это же машина Зизу!
Все время, что мы ехали я думал, что сплю. Похожее чувство у меня было на чемпионате мира в России", - написал Мбаппе в статье на Players’ Tribune.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|26
|52
|3
|Ренн
|26
|44
|4
|Лилль
|26
|43
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Реймс
|26
|37
|9
|Монпелье
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|26
|37
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Сент-Этьен
|26
|29
|16
|Метц
|26
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|26
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13