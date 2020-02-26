Мбаппе рассказал о своей первой встрече с Зиданом

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о первой встрече с Зинедином Зиданом.

"Это был большой сюрприз перед 14-летием. С моим отцом связались представители "Реала" и пригласили меня в Испанию на тренировку. Это было шокирующе, так как моему отцу сказали: "Зидан хочет увидеть вашего сына". Он тогда занимал должность спортивного директора. Я был на седьмом небе от счастья.

Навсегда запомню момент, когда мы прибыли в тренировочный центр. Зидан встретил нас на парковке и предложил подвезти на своей машине до поля. Он указал на переднее сиденье и сказал: "Залезай". А я спросил: "Мне снять обувь?" Я не знаю, зачем я это сказал. Но это же машина Зизу!

Все время, что мы ехали я думал, что сплю. Похожее чувство у меня было на чемпионате мира в России", - написал Мбаппе в статье на Players’ Tribune.

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