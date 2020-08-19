Мбаппе рассказал о своих взаимоотношениях с Неймаром

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе после победного матча с "РБ Лейпциг" (3:0) в полуфинале Лиги Чемпионов (3:0) рассказал о своих взаимоотношениях с Неймаром.

"Мы ценим друг друга и разделяем одни и те же убеждения. Мы весело проводим время. Думаю, наши отношения с другими улучшились. Мы меньше сосредоточены на себе. Важно создать атмосферу, в которой гораздо больше заботишься о других. Мы поняли, что только при помощи остальных партнеров добьемся успеха.

Если мы выиграем Лигу Чемпионов, Неймар сможет взять "Золотой мяч", - цитирует Мбаппе RMC Sport.

В финале ПСЖ сыграет с победителем матча "Бавария" - "Лион". Встреча состоится 23 августа.

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