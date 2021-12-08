Мбаппе рассказал об игре с Месси

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о своем партнере по атаке "Пари Сен-Жермен" аргентинце Лионеле Месси, который забил два мяча во вчерашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" (4:1).

"С Лионелем Месси легко играть. Это лучший игрок мира. Всего несколько дней назад он получил "Золотой мяч".

В матче с "Брюгге" Месси забил дважды, он счастлив. Надеюсь, Лео поможет нам в будущем", – сказал Мбаппе, который также как и Месси оформил дубль в матче с "Брюгге".

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