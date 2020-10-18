Мбаппе рассказал об ожиданиях от матча ПСЖ с "Манчестер Юнайтед"
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался по поводу матча 1-го тура Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
В английском клубе играет бывший партнер француза - Эдисон Кавани.
"Будем ли мы неловко чувствовать себя, играя с Кавани? Нет. Сейчас он в другом клубе, желаю ему всего наилучшего. Мы будем играть против него и постараемся обыграть", - передает слова Мбаппе Get French Football News.
Кавани играл за ПСЖ с 2013 по 2020 год.
Не пропустите: Кавани рассказал, почему у него произошел конфликт с Месси| http://soccernews.ru
главное
-
Сын Черчесова госпитализирован. Футболист получил удар коленом в голову
-
Ломовицкий помог "Арсеналу" обыграть "Урал" в матче РПЛ
-
Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустит матч ЛЧ с "Локомотивом"
-
Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира
-
Кокорин прокомментировал свой дебютный гол за "Спартак"
Лента новостей
-
"Валенсия" Черышева проиграла "Вильярреалу"
-
Дубль сына Симеоне принес "Кальяри" победу над "Торино" в Серии А
-
ЦСКА уверенно обыграл "Динамо" в матче РПЛ
-
"Кристал Пэлас" упустил победу над "Брайтоном"
-
"Монако" Головина в большинстве не смог обыграть "Монпелье"
-
Серхио Рамос не сыграет с "Шахтером", но может восстановиться к матчу с "Барселоной"
-
ЦСКА теряет Карпова. Футболист покинул поле в крови
-
У Дибалы произошел конфликт с руководством "Ювентуса"
-
"Лион" на выезде обыграл "Страсбур" в Лиге 1
-
Сын Черчесова госпитализирован. Футболист получил удар коленом в голову
-
Ломовицкий помог "Арсеналу" обыграть "Урал" в матче РПЛ
-
Мбаппе рассказал об ожиданиях от матча ПСЖ с "Манчестер Юнайтед"
-
"Тамбов" на выезде обыграл "Ротор" в чемпионате России
-
"Сассуоло" в результативном матче обыграло "Болонью"
-
Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустит матч ЛЧ с "Локомотивом"
-
"Эйбар" и "Осасуна" сыграли вничью в Примере
-
Гаттузо прокомментировал техническое поражение "Наполи" по итогам матча с "Ювентусом"
-
2
Куман высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси
-
Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира
-
"Ювентус" готов отпустить Алекса Сандро в зимнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18