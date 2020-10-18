Мбаппе рассказал об ожиданиях от матча ПСЖ с "Манчестер Юнайтед"

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Мбаппе рассказал об ожиданиях от матча ПСЖ с "Манчестер Юнайтед"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался по поводу матча 1-го тура Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

В английском клубе играет бывший партнер француза - Эдисон Кавани.

"Будем ли мы неловко чувствовать себя, играя с Кавани? Нет. Сейчас он в другом клубе, желаю ему всего наилучшего. Мы будем играть против него и постараемся обыграть", - передает слова Мбаппе Get French Football News.

Кавани играл за ПСЖ с 2013 по 2020 год.

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