Мбаппе рассказал, сколько "Золотых мячей" хочет выиграть

Теги килиан мбаппепсжзолотой мяч

Мбаппе рассказал, сколько "Золотых мячей" хочет выигратьФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прибыл на церемонию вручения "Золотого мяча" и рассказал, сколько наград в будущем хотел бы выиграть.

"Конечно, выиграть один или несколько "Золотых мячей" – моя цель. Но для этого нужно время", – сказал он во время флеш-интервью на красной дорожке.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл 14 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с ПСЖ истекает в конце этого сезона.

Также не пропустите: Источник: ПСЖ потерял веру в сохранение Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"

Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов