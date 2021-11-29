Мбаппе рассказал, сколько "Золотых мячей" хочет выиграть

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прибыл на церемонию вручения "Золотого мяча" и рассказал, сколько наград в будущем хотел бы выиграть.

"Конечно, выиграть один или несколько "Золотых мячей" – моя цель. Но для этого нужно время", – сказал он во время флеш-интервью на красной дорожке.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл 14 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с ПСЖ истекает в конце этого сезона.

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