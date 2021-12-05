Мбаппе рассказал, является ли он "боссом" в ПСЖ
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал, что он не считает себя "боссом" в парижском клубе.
"Если ты играешь вместе с Неймаром и Месси, то называть себя "боссом" это слишком нагло. Мы не думаем по поводу того, кто у нас "босс". Главное, чтобы наше атакующее трио было в хорошей форме, так как мы можем решать исход матчей", - приводит слова Мбаппе Get French Football News.
В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13