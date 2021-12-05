Мбаппе рассказал, является ли он "боссом" в ПСЖ

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Мбаппе рассказал, является ли он "боссом" в ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал, что он не считает себя "боссом" в парижском клубе.

"Если ты играешь вместе с Неймаром и Месси, то называть себя "боссом" это слишком нагло. Мы не думаем по поводу того, кто у нас "босс". Главное, чтобы наше атакующее трио было в хорошей форме, так как мы можем решать исход матчей", - приводит слова Мбаппе Get French Football News.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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