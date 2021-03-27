Мбаппе рассказал, за что его критиковали в молодежных командах
Фото: Getty Images
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился о том, как он настраивается на игры.
"Долгое время в молодежных командах меня критиковали за то, что я мало забиваю, однако очень много выделываюсь. В современном футболе нужно забивать голы. А чтобы забивать, необходимо учиться это делать. Нужно работать на тренировках.
Когда тебе сложно, никто, кроме тебя самого, не поможет тебе собраться. Необходимо быть психологически сильным и делать все, чтобы почувствовать, что ты способен свернуть горы. Я выхожу на поле с мыслями, что должен сделать все возможное для того, чтобы выдать свою наилучшую игру", - приводит слова Мбаппе сайт УЕФА.
В этом сезоне на счету Мбаппе 30 голов и 9 ассистов в 36 играх.
Читайте также: Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пользователи Soccernews считают, что Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А
-
УЕФА собирается пустить болельщиков на финал Лиги Чемпионов
-
Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А
-
"Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии
-
Переговоры между "Миланом" и Доннаруммой о новом контракте осложняются из-за Райолы
Лента новостей
-
Хави: "Лёв отлично бы подошел для "Барселоны"
-
ПСЖ нацелился на вратаря "Лидса"
-
Жирков сравнялся с Василием Березуцким по количеству матчей за сборную
-
Мбаппе рассказал, за что его критиковали в молодежных командах
-
1
Пьянич: "Хотел бы играть с Месси много лет"
-
Экс-игрок "Милана" Каладзе имеет проблемы с кровоснабжением мозга
-
"Тамбов" может прекратить существование после окончания сезона
-
Пользователи Soccernews считают, что Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А
-
Джикия не жалеет, что отказал "Зениту"
-
"Ливерпуль" лидирует в гонке за форвардом ПСВ
-
Павлюченко рассказал, как болельщик ЦСКА подошёл к нему с пистолетом
-
"Ювентус" хочет купить хавбека "Севильи"
-
В Германии бывшего футболиста арестовали за сбыт наркотиков
-
Аршавин сравнил себя и 17-летнего Захаряна
-
УЕФА собирается пустить болельщиков на финал Лиги Чемпионов
-
"Вперёд, стасики": Уткин поделился ожиданиями от матча Россия - Словения
-
Сарри ведёт переговоры с турецким топ-клубом
-
Лапорта провёл встречу с травмированным Фати
-
Павлюченко вспомнил о болезненном поражении России от Словении в 2009 году
-
"Милан" претендует на защитника "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13