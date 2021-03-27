Мбаппе рассказал, за что его критиковали в молодежных командах

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Мбаппе рассказал, за что его критиковали в молодежных командахФото: Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился о том, как он настраивается на игры.

"Долгое время в молодежных командах меня критиковали за то, что я мало забиваю, однако очень много выделываюсь. В современном футболе нужно забивать голы. А чтобы забивать, необходимо учиться это делать. Нужно работать на тренировках.

Когда тебе сложно, никто, кроме тебя самого, не поможет тебе собраться. Необходимо быть психологически сильным и делать все, чтобы почувствовать, что ты способен свернуть горы. Я выхожу на поле с мыслями, что должен сделать все возможное для того, чтобы выдать свою наилучшую игру", - приводит слова Мбаппе сайт УЕФА.

В этом сезоне на счету Мбаппе 30 голов и 9 ассистов в 36 играх.

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