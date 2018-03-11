Мбаппе: "Реал" продемонстрирвал нам разницу между великими игроками и чемпионами"

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Мбаппе: "Реал" продемонстрирвал нам разницу между великими игроками и чемпионами"Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз прокомментировал поражение своей команды от мадридского "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"В мыслях мы хотели как можно лучше противостоять "Реалу". Никто не может сказать, что мы не попытались этого сделать, но это футбол. У нас есть отличные футболисты, но "Реал Мадрид" продемонстрировал разницу между наличием в составе великих игроков и чемпионами", - цитирует 19-летнего нападающего парижан Marca.

Напомним, Мбаппе стал на защиту Эмери. | soccernews.ru

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