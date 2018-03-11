Мбаппе: "Реалу" проиграл не Эмери, а ПСЖ, поэтому весь этот свист адресован и нам"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о свисте в адрес наставника команды Унаи Эмери.

"Фанаты недовольны, но не только тренер несет ответственность за вылет из Лиги Чемпионов. Если они свистят на тренера, то должны освистывать и нас, потому что мы проиграли все вместе.

Проиграл не Эмери, проиграл ПСЖ, поэтому весь этот свист адресован и нам. Хотел бы я, чтобы Унаи Эмери остался главным тренером? Это не мне решать, но да, у меня хорошие отношения с наставником" - приводит слова Мбаппе FourFourTwo.

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