Мбаппе: "Реалу" проиграл не Эмери, а ПСЖ, поэтому весь этот свист адресован и нам"

Теги псжкилиан мбаппеунаи эмери

Мбаппе: "Реалу" проиграл не Эмери, а ПСЖ, поэтому весь этот свист адресован и нам"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о свисте в адрес наставника команды Унаи Эмери.

"Фанаты недовольны, но не только тренер несет ответственность за вылет из Лиги Чемпионов. Если они свистят на тренера, то должны освистывать и нас, потому что мы проиграли все вместе.

Проиграл не Эмери, проиграл ПСЖ, поэтому весь этот свист адресован и нам. Хотел бы я, чтобы Унаи Эмери остался главным тренером? Это не мне решать, но да, у меня хорошие отношения с наставником" - приводит слова Мбаппе FourFourTwo.

Смотрите также обзор матча ПСЖ - Метц. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге

"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 29 77
2 Монако 29 63
3 Марсель 29 59
4 Лион 29 54
5 Нант 29 43
6 Ренн 29 42
7 Ницца 29 42
8 Монпелье 29 41
9 Бордо 29 37
10 Дижон 29 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 ФК Кан 29 35
13 Генгам 29 35
14 Анжер 29 32
15 Страсбур 29 31
16 Амьен 29 30
17 Тулуза 29 29
18 Труа 29 28
19 Лилль 29 28
20 Метц 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов