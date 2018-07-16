Вингер ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе решил,на что потратит премиальные за ЧМ-2018.

Как сообщает L’Equipe, 19-летний футболист хочет отдать полученные деньги в благотворительный фонд, предоставляющий бесплатное спортивное обучение для госпитализированных детей и детей-инвалидов.

По сведениям издания, речь идёт о 470 тысячах евро.

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