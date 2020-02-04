Мбаппе решил не извиняться перед Тухелем за свое экспрессивное поведение

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не извинился перед главным тренером Томасом Тухелем за свою вспыльчивую реакцию в матче с "Монпелье". Об этом сообщает AS.

Напомним, 21-летний футболист был недоволен тем, что специалист заменил его на 68-й минуте и вступил в перепалку с Тухелем.

По данным издания, тренер решил провести встречу с основным составом команды, чтобы обсудить все вопросы. Мбаппе на этой встрече заявил, что отреагировал чересчур эмоционально, но извиняться не стал.

Сегодня ПСЖ на выезде сыграет с "Нантом". Французский нападающий попал в заявку на эту встречу.

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