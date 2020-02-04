Мбаппе решил не извиняться перед Тухелем за свое экспрессивное поведение
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не извинился перед главным тренером Томасом Тухелем за свою вспыльчивую реакцию в матче с "Монпелье". Об этом сообщает AS.
Напомним, 21-летний футболист был недоволен тем, что специалист заменил его на 68-й минуте и вступил в перепалку с Тухелем.
По данным издания, тренер решил провести встречу с основным составом команды, чтобы обсудить все вопросы. Мбаппе на этой встрече заявил, что отреагировал чересчур эмоционально, но извиняться не стал.
Сегодня ПСЖ на выезде сыграет с "Нантом". Французский нападающий попал в заявку на эту встречу.
Не пропустите: Тухель высказался о конфликте с Мбаппе| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
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|2
|Марсель
|22
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|Ренн
|22
|40
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|Лилль
|22
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|5
|Монпелье
|22
|33
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|Лион
|22
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|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Ницца
|22
|32
|9
|Нант
|22
|32
|10
|Бордо
|22
|30
|11
|Страсбур
|22
|30
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|Анжер
|22
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|13
|Монако
|22
|29
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|22
|28
|16
|Метц
|22
|26
|17
|Дижон
|22
|24
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13