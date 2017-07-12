Мбаппе решил остаться в "Монако"

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Мбаппе решил остаться в "Монако"
Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе продолжит выступать за монегасков, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист принял решение не переходить в другой клуб этим летом. 

Напомним, что приобрести 18-летнего Мбаппе пытались ПСЖ и "Реал".

Не пропустите: ПСЖ в альтернативу Мбаппе записал другого топ-форварда. | http://soccernews.ru

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