Мбаппе решил остаться в "Монако"



Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе продолжит выступать за монегасков, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист принял решение не переходить в другой клуб этим летом.

Напомним, что приобрести 18-летнего Мбаппе пытались ПСЖ и "Реал".

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