Мбаппе решил перейти в "Реал"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб и перейти в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист хочет присоединиться к королевскому клубу в летнее трансферное окно. Мбаппе хочет поработать под руководством Зинедина Зидана. Впрочем, приобрести Мбаппе будет непросто, так как ПСЖ не намерен с ним расставаться. К тому же "Реал" потратил уже около 150 миллионов евро на новых игроков этим летом.

В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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