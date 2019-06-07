Мбаппе решил перейти в "Реал"

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Мбаппе решил перейти в "Реал"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб и перейти в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист хочет присоединиться к королевскому клубу в летнее трансферное окно. Мбаппе хочет поработать под руководством Зинедина Зидана. Впрочем, приобрести Мбаппе будет непросто, так как ПСЖ не намерен с ним расставаться. К тому же "Реал" потратил уже около 150 миллионов евро на новых игроков этим летом.

В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Меняйте Бэйла+Асенсио и миллионов 100 приплатите сверху,ПСЖ такие тупые,что этих бревен заберут,а у нас в команде будет потенциально лучший игрок мира,правда будет серьёзный перекос в атаку.

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