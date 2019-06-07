Мбаппе решил перейти в "Реал"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб и перейти в "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, футболист хочет присоединиться к королевскому клубу в летнее трансферное окно. Мбаппе хочет поработать под руководством Зинедина Зидана. Впрочем, приобрести Мбаппе будет непросто, так как ПСЖ не намерен с ним расставаться. К тому же "Реал" потратил уже около 150 миллионов евро на новых игроков этим летом.
В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32