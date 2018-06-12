Мбаппе рискует пропустить Чемпионат Мира-2018
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить Чемпионат Мира.
Футболист получил травму лодыжки в результате фол на нем защитника Адиля Рами во время тренировки. Форвард вынужден был покинуть занятие прихрамывая.
Видео: Рами ломает Мбаппе.
Mbappé abandona el entrenamiento de Francia lesionado tras una dura entrada de Rami. Se encienden las alarmas en Francia. En algunos medios ya especulan con que se podría perder el Mundial. De momento no se conoce el alcance. Por si teníamos poco hoy... pic.twitter.com/TfiXWU1voE— David De las Heras (@David_Heras) 12 июня 2018 г.
В ближайшее время 19-летний Мбаппе пройдет медицинское обследование.
Не пропустите: Франция рискует потерять лидера атаки перед ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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|О
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|Египет
|0
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|2
|Россия
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|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0