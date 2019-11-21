Мбаппе рискует пропустить матч с "Реалом"

Участие нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайших матчах находится под вопросом.

Напомним, что в пятницу парижане примут "Лилль" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, а во вторник сыграют в гостях с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

Как сообщает L'Equipe, 20-летний форвард подхватил вирусную инфекцию в расположении сборной, в связи с чем не может полноценно тренироваться. Известно, что у футболиста повышенная температура.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

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