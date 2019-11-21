Мбаппе рискует пропустить матч с "Реалом"
Участие нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайших матчах находится под вопросом.
Напомним, что в пятницу парижане примут "Лилль" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, а во вторник сыграют в гостях с "Реалом" в Лиге Чемпионов.
Как сообщает L'Equipe, 20-летний форвард подхватил вирусную инфекцию в расположении сборной, в связи с чем не может полноценно тренироваться. Известно, что у футболиста повышенная температура.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Мать и отец Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|Марсель
|13
|22
|3
|Анжер
|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Лилль
|13
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|Монпелье
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|19
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|Бордо
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|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
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|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
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|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
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|13
|12
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|Тулуза
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|12
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|Ним
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