Мбаппе рискует пропустить матч с "Реалом"

Теги псжкилиан мбаппелилльреал мадридтравмы

Мбаппе рискует пропустить матч с "Реалом"

Участие нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайших матчах находится под вопросом.

Напомним, что в пятницу парижане примут "Лилль" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, а во вторник сыграют в гостях с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

Как сообщает L'Equipe, 20-летний форвард подхватил вирусную инфекцию в расположении сборной, в связи с чем не может полноценно тренироваться. Известно, что у футболиста повышенная температура.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Мать и отец Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали размер призовых для сборной России за выход на Евро-2020

СМИ узнали размер призовых для сборной России за выход на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 13 30
2 Марсель Марсель 13 22
3 Анжер Анжер 13 21
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 13 21
5 Лилль Лилль 13 19
6 Монпелье Монпелье 13 19
7 Бордо Бордо 13 19
8 Реймс Реймс 13 19
9 Нант Нант 13 19
10 Ренн Ренн 12 18
11 Монако Монако 13 18
12 Брест Брест 13 17
13 Ницца Ницца 13 17
14 Лион Лион 13 16
15 Амьен Амьен 13 16
16 Страсбур Страсбур 13 15
17 Метц Метц 13 13
18 Дижон Дижон 13 12
19 Тулуза Тулуза 13 12
20 Ним Ним 12 11
Полная таблица

топ-5 тегов