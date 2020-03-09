Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией"
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сегодня, 9 марта, не участвовал в тренировке команды из-за боли в горле, информирует Le Parisien.
Возможно, футболист пропустит ответный матч Лиги Чемпионов с "Боруссией", который состоится 11 марта, в Париже.
Отметим, что эта встреча состоится без зрителей из-за коронавируса.
Первая игра команд закончилась поражением ПСЖ со счетом 2:1.
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|Команда
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|1
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|2
|Марсель
|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
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|5
|Реймс
|28
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|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
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|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13