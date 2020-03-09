Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сегодня, 9 марта, не участвовал в тренировке команды из-за боли в горле, информирует Le Parisien.

Возможно, футболист пропустит ответный матч Лиги Чемпионов с "Боруссией", который состоится 11 марта, в Париже.

Отметим, что эта встреча состоится без зрителей из-за коронавируса.

Первая игра команд закончилась поражением ПСЖ со счетом 2:1.

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