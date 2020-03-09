Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией"

Теги килиан мбаппепсжборуссия дортмунд

Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сегодня, 9 марта, не участвовал в тренировке команды из-за боли в горле, информирует Le Parisien.

Возможно, футболист пропустит ответный матч Лиги Чемпионов с "Боруссией", который состоится 11 марта, в Париже.

Отметим, что эта встреча состоится без зрителей из-за коронавируса.

Первая игра команд закончилась поражением ПСЖ со счетом 2:1.

Не пропустите: Игроки ПСЖ отказались от предложенной Тухелем поездки в Испанию на сбор. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Ари помог "Краснодару" обыграть "Спартак" в матче РПЛ

Гол Ари помог "Краснодару" обыграть "Спартак" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов