Мбаппе с восхищением высказался о Роналду и Месси

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался о Роналду и Месси.

"Об этом знаю не только я. Все об этом знают. Если вы говорите себе, что добьетесь большего, чем они, то вы проявляете не эгоизм и не решимость – вы показываете, что не понимаете, о чем говорите.

Эти игроки бесподобны, они нарушили все законы статистики. Они провели 10-15 невероятных лет.

Но, конечно, ты всегда сравниваешь себя с лучшими. Так же и, например, у кондитеров: у кого лучшие круассаны, у кого лучший шоколадный торт?

Я смотрю матчи других хороших игроков, чтобы понять, что они делают. Думаю, и они тоже так поступают в отношении меня. Мне кажется, благодаря этому футболисты стремятся улучшать свои навыки. Месси стал лучше благодаря Роналду, а Роналду стал лучше благодаря Месси", – отметил француз.

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