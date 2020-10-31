Мбаппе – самый дорогой футболист до 21 года по версии Forbes

Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes представил собственный рейтинг самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года.

На вершине списка ожидаемо оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, в топ-3 также вошли нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш и полузащитник "Челси" Кай Хаверц.

1. Килиан Мбаппе, ПСЖ – 183,3 млн евро;

2. Жоау Фелиш, "Атлетико" – 104 млн евро;

3. Кай Хаверц, "Челси" – 98 млн евро;

4. Альфонсо Дэвис, "Бавария" – 88,3 млн евро;

5. Маттейс де Лигт, "Ювентус" – 86,8 млн евро;

6. Джейдон Санчо, "Боруссия Д" – 86,6 млн евро;

7. Эрлинг Холанд, "Боруссия Д" - 68,3 млн евро;

8. Ашраф Хакими, "Интер" – 66,3 млн евро;

9. Виктор Осимхен, "Наполи" – 63 млн евро;

10. Ферран Торрес, "Манчестер Сити" – 57,7 млн евро.

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