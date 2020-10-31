Мбаппе – самый дорогой футболист до 21 года по версии Forbes
Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes представил собственный рейтинг самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года.
На вершине списка ожидаемо оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, в топ-3 также вошли нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш и полузащитник "Челси" Кай Хаверц.
1. Килиан Мбаппе, ПСЖ – 183,3 млн евро;
2. Жоау Фелиш, "Атлетико" – 104 млн евро;
3. Кай Хаверц, "Челси" – 98 млн евро;
4. Альфонсо Дэвис, "Бавария" – 88,3 млн евро;
5. Маттейс де Лигт, "Ювентус" – 86,8 млн евро;
6. Джейдон Санчо, "Боруссия Д" – 86,6 млн евро;
7. Эрлинг Холанд, "Боруссия Д" - 68,3 млн евро;
8. Ашраф Хакими, "Интер" – 66,3 млн евро;
9. Виктор Осимхен, "Наполи" – 63 млн евро;
10. Ферран Торрес, "Манчестер Сити" – 57,7 млн евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18