Мбаппе - самый дорогой футболист мира, Месси - 4-й, Роналду на 20-м месте

2 Теги килиан мбаппемохамед салахлионель мессикриштиану роналду

Мбаппе - самый дорогой футболист мира, Месси - 4-й, Роналду на 20-м месте

CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов в мире.

При составлении учитывался возраст игрока, его позиция, выступление на клубном и национальном уровнях, успехи команд и уровень чемпионата.

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 252,2 миллиона евро

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 219,6

3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 207,9

4. Лионель Месси ("Барселона") – 167,4

5. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) – 159,4

6. Садио Мане ("Ливерпуль") – 157,8

7. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 155,2

8. Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 144,2

9. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 143,8

10. Лерой Сане ("Манчестер Сити") – 137,1

Отметим, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, являющийся пятикратным обладателем "Золотого мяча", оказался на 20-й позиции (118,1 млн евро).

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Рынок настолько раздулся,что уже скоро под 400 млн будут стоить перспективные,Джейдон Санчо,1 сезон на топ-уровне и то,только первую часть,вторую так себе провел,160 млн,куда мир катится,фиг знает?

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Крош
Крош

Ну,реалистично.

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17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
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