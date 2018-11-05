Мбаппе - самый дорогой футболист в мире

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Мбаппе - самый дорогой футболист в миреПо данным CIES Football Observatory, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал первым в списке самых дорогих футболистов в мире.

По данным источника, стоимость Мбаппе составляет € 216,5 млн. За нападающим идет форвард "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Харри Кейн, (€ 197,3 млн). Закрывает первую тройку  - Неймар (€ 197 млн).

В топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES также входят Мохамед Салах ("Ливерпуль", € 173 млн), Филиппе Коутиньо ("Барселона", € 171,3 млн), Лионель Месси ("Барселона", € 170,6 млн), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", € 164,6 млн), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", € 164,3 млн), Деле Алли ("Тоттенхэм", € 163,4 млн) и Антуан Гризманн ("Атлетико", € 157,7 млн).

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