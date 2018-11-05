Мбаппе - самый дорогой футболист в мире
По данным CIES Football Observatory, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал первым в списке самых дорогих футболистов в мире.
По данным источника, стоимость Мбаппе составляет € 216,5 млн. За нападающим идет форвард "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Харри Кейн, (€ 197,3 млн). Закрывает первую тройку - Неймар (€ 197 млн).
В топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES также входят Мохамед Салах ("Ливерпуль", € 173 млн), Филиппе Коутиньо ("Барселона", € 171,3 млн), Лионель Месси ("Барселона", € 170,6 млн), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", € 164,6 млн), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", € 164,3 млн), Деле Алли ("Тоттенхэм", € 163,4 млн) и Антуан Гризманн ("Атлетико", € 157,7 млн).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|36
|2
|Монпелье
|12
|25
|3
|Лилль
|12
|25
|4
|Лион
|12
|21
|5
|Сент-Этьен
|12
|20
|6
|Марсель
|12
|19
|7
|Страсбур
|12
|17
|8
|Реймс
|12
|17
|9
|Ницца
|12
|17
|10
|Нант
|12
|15
|11
|Бордо
|12
|15
|12
|Ренн
|12
|15
|13
|Ним
|12
|14
|14
|Тулуза
|12
|14
|15
|Анжер
|12
|12
|16
|ФК Кан
|12
|11
|17
|Дижон
|12
|11
|18
|Амьен
|12
|10
|19
|Монако
|12
|7
|20
|Генгам
|12
|7