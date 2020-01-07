Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й

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Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира.

С внушительным отрывом первое место в списке занял форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 265,2 миллионов евро.

В топ-3 также вошли вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (223,7 млн) и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах (175,1 млн).

Стоит отметить, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду оказался только на 49-й позиции - его оценили в 80,3 миллионов евро.

Топ-20 выглядит следующим образом:

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ха-ха,Рэшфорд выше Лео

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