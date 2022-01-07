Мбаппе - самый влиятельный человек во французском футболе по версии L'Equipe, Месси - третий

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Мбаппе - самый влиятельный человек во французском футболе по версии L'Equipe, Месси - третий

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Авторитетное издание L'Equipe представило собственный рейтинг самых влиятельных людей во французском футболе.

Первое место занял нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На второй строчке оказался форвард "Реала" Карим Бензема, на третьей - игрок ПСЖ Лионель Месси.

4. Кристоф Гальтье ("Ницца", экс-"Лилль");

5. Дидье Дешам (сборная Франции);

6. Димитри Пайе ("Марсель");

7. Франк Хейз ("Ланс");

8. Неймар (ПСЖ);

9. Антуан Гризманн ("Атлетико");

10. Кадидиату Диани (ПСЖ, женский футбол).

Не пропустите: Мбаппе высказался о победе в Лиге чемпионов с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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