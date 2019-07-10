Мбаппе, Санчо и де Лигт вошли в число самых дорогих молодых игроков мира

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Мбаппе, Санчо и де Лигт вошли в число самых дорогих молодых игроков мира

Soccerex представил список самых дорогих молодых игроков мира.

Первое место занял нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которого оценили в 261,5 миллион евро. В тройку самых дорогих игроков также вошли форвард дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и защитник "Аякса" Маттейс де Лигт.

Топ-10 самых дорогих игроков не старше 21 года выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 261,5

2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) – 120,3

3. Маттейс де Лигт ("Аякс") – 74,5

4. Кай Хавертц ("Байер") – 74,2

5. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль") – 73,6

6. Жоау Фелиш ("Атлетико") – 71,8

7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") – 67,9

8. Винисиус Жуниор ("Реал") – 60,2

9. Кристиан Пулишич ("Челси") – 57,2

10. Эдер Милитао ("Реал") – 54,6

Не пропустите: Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала". | http://soccernews.ru
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