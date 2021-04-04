Мбаппе считает, что травма Левандовски поможет ПСЖ

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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал травму нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, в контексте двухматчевого противостояния в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Напомним, поляк будет вынужден пропустить обе встречи из-за повреждения, полученного в расположении национальной сборной.

"Левандовски — великий футболист, и его отсутствие — хорошая новость для нас. Даже при том, что я не радуюсь чужим травмам", — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Нападающий мюнхенского клуба в текущем сезоне провел 32 матча за "Баварию", в которых забил 40 голов, в том числе 5 в 6 матчах Лиги Чемпионов.

На счету француза 36 поединков за парижан. В его активе 30 голов (6 с 7 матчах ЛЧ).

ПСЖ встретиться с "Баварией" в 1/4 финала ЛЧ 7 и 13 апреля.