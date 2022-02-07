Мбаппе сделал мощное заявление о своём будущем

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Мбаппе сделал мощное заявление о своём будущем

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отрицает наличие договорённости о летнем переходе в мадридский "Реал" на правах свободного агента.

"Я пока не решил, где продолжу карьеру. Противостояние с "Реалом" в Лиге Чемпионов может многое изменить. Я не хочу вести переговоры с соперником своей команды, хотя юридически имею на это право. Я сосредоточен на победе и выходе в следующий раунд турнира. А потом посмотрим, что произойдёт", - цитирует 23-летнего француза L’Equipe.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за парижан 30 матчей, забил 20 голов и сделал 16 ассистов.

ПСЖ и "Реал" сыграют 15 февраля во Франции и 9 марта в Испании.

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