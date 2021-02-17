Мбаппе сделал подарок Хабибу после победы в матче Лиги Чемпионов с "Барселоной"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе подарил российскому бойцу смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов свою футболку с автографом после победы команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (4:1).

Фотографию футболку Нурмагомедов опубликовал в сториз своей страницы в Instagram. Стоит отметить, что боец является фанатом мадридского "Реала".

22-летний Мбаппе в матче с "Барселоной" сделал хет-трик и практически гарантировал для своей команды выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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