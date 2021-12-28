Мбаппе сделал прогноз на противостояние ПСЖ и "Реала" в Лиге Чемпионов
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о предстоящих матчах с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Единственное, что я могу сказать - мы победим. Нас ждут сложные поединки с сильным соперником, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу Чемпионов, и Чемпионат Мира", - цитирует француза твиттер Фабрицио Романо.
Напомним, что ПСЖ примет "Реал" 15 февраля, а в Мадриде команды встретятся 9 марта.
По данным СМИ, после этих матчей королевский клуб собирается объявить о заключении контракта с Мбаппе.
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