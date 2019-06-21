Мбаппе сделал выбор между "Золотым мячом" и победой в Лиге Чемпионов

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Мбаппе сделал выбор между "Золотым мячом" и победой в Лиге Чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что для него важнее - "Золотой мяч" или победа в Лиге Чемпионов.

"Для меня триумф в ЛЧ важнее. Это поможет мне вписать своё имя в историю. Футбол - командная игра. Если бы я играл в теннис, то хотел бы получать больше индивидуальных наград. Но в футболе всё иначе. Кроме того, я уверен, что без победы в Лиге Чемпионов сложно получить "Золотой мяч", - цитирует Мбаппе ESPN.

Напомним, что 20-летний форвард один раз доходил до 1/2 финала ЛЧ в 2017 году в составе "Монако".

В прошлом году Мбаппе занял четвёртое место в голосовании за "Золотой мяч". Его опередили Лука Модрич, Криштиану Роналду и Антуан Гризманн.

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