Мбаппе сделал заявление о травме Неймара

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Мбаппе сделал заявление о травме Неймара
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал травму партнера по команде форварда Неймара.

"Тяжело ли нам играть без Неймара? А вы спросите у Вальверде, какого "Барселоне" играть без Месси. Или узнайте у Аллегри, тяжело ли будет "Ювентусу", если сломается Роналду. Конечно, это сложно. Но травмы являются частью футбола. Мы вынуждены принять это и играть дальше. Год назад Неймар тоже получил травму. Нам нужно не допустить ошибок прошлого сезона. Иначе это будет означать, что мы не научились ничему за год", - цитирует Мбаппе Goal.com. 

Напомним, что 26-летний Неймар получил повторный перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Форвард избежал операции, но выбыл из строя на два с половиной месяца. Из-за травмы бразилец не сыграет в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

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