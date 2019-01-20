Мбаппе сделал заявление о возможном переходе в "Реал"



Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не исключил вероятность перехода в мадридский "Реал".

"В данный момент я счастлив в ПСЖ. Мой контракт с клубом действует до лета 2021 года. Сейчас не самый удачный момент думать о другом клубе. Что касается интереса "Реала", то могу сказать, что меня все устраивает в ПСЖ, но никто не знает, что произойдет в будущем", - приводит слова Мбаппе AS.

20-летний Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Монако" на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер форварда за 135 миллионов евро. Всего за ПСЖ он провел 67 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 26 результативных передач.

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