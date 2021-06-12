Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе порассуждал о том, в какой команде он начнёт следующий сезон.
Напомним, что контракт 22-летнего футболиста с парижанами истекает через год.
"Я не буду торопиться с решением, ведь важно сделать наилучший выбор. Это сложно. Смотрите, я нахожусь в команде, где мне хорошо. Но лучшее ли это место для меня? Не знаю. Понимаю, что проект со мной и без меня - это не одно и то же для ПСЖ. Но клуб понимает мои чувства", - приводит слова Мбаппе France Football.
В минувшем сезоне форвард забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
Не пропустите: Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта. | http://soccernews.ru
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