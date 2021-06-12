Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе порассуждал о том, в какой команде он начнёт следующий сезон.

Напомним, что контракт 22-летнего футболиста с парижанами истекает через год.

"Я не буду торопиться с решением, ведь важно сделать наилучший выбор. Это сложно. Смотрите, я нахожусь в команде, где мне хорошо. Но лучшее ли это место для меня? Не знаю. Понимаю, что проект со мной и без меня - это не одно и то же для ПСЖ. Но клуб понимает мои чувства", - приводит слова Мбаппе France Football.

В минувшем сезоне форвард забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.

Не пропустите: Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" намерен купить форварда "Зенита"

"Милан" намерен купить форварда "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов