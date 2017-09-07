Мбаппе: "Сделаю всё, чтобы помочь Неймару выиграть "Золотой мяч"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что хочет помочь своему одноклубнику Неймару стать обладателем "Золотого мяча".

"Моя цель - забивать много голов и помогать Неймару. Он может принести нам большое количество титулов, поэтому нам нужно о нём заботиться. Сделаю всё, чтобы помочь ему выиграть "Золотой мяч". Буду счастлив, если смогу помочь ему" - приводит слова 18-летнего нападающего Get French Football News.

Также читайте: Мбаппе: "Изначально я думал остаться в "Монако", но потом произошло несколько событий, которые заставили меня изменить решение". | http://soccernews.ru