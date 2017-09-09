Мбаппе: "Сегодня я получил много удовольствия и продолжу адаптироваться"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился эмоциями после разгромной победы над "Метцем" (5:1).

"Я забил хороший гол. Изначально хотел отдать передачу Неймару, но защитник прервал пас. Я отреагировал на рикошет быстрее своего оппонента и отправил мяч в сетку.

Я всегда хотел играть рядом с лучшими футболистами, и сегодня у меня была такая возможность. Стараюсь учиться у них движениям и профессионализму. Сегодня я получил много удовольствия и продолжу адаптироваться" - приводит слова Мбаппе L'Equipe.

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