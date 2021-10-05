Мбаппе сказал, изменил ли приход Месси его желание уйти в "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассазал, изменил ли приход Лионеля Месси в ПСЖ его желание уйти в мадридский "Реал".

"Если бы мне сказали, что Месси будет играть за ПСЖ, я бы не поверил. Так что, мы не знаем, что может случиться.

Приход Месси ничего не изменил, я принял решение и оно было хорошо обдумано", - сказал француз.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает уже в конце нынешнего сезона.

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