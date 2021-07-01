Мбаппе сказал руководству "ПСЖ", что не продлит контракт

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Как сообщает RTLFoot, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не намерен подписывать новый контракт с "ПСЖ".

По информации источника, нападающий сообщил о своем желании руководству парижского клуба прежде как отправился в 15-дневный отпуск.

Напомним, что текущий контракт француза действует до лета 2022 года. После 30 июня 2022 года он сможет уйти из "ПСЖ" на правах свободного агента.

Сообщается, что тактика ведения переговоров спортивного директора парижан Леонардо безвозвратно разрушила отношения клуба с игроком и теперь Мбаппе полностью уверен в своем желании перейти в мадридский "Реал".

Также не пропустите: Официально: Рибери покинул "Фиорентину". | http://soccernews.ru