Мбаппе сказал руководству "ПСЖ", что не продлит контракт

1 Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

Мбаппе сказал руководству "ПСЖ", что не продлит контрактФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Как сообщает RTLFoot, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не намерен подписывать новый контракт с "ПСЖ".

По информации источника, нападающий сообщил о своем желании руководству парижского клуба прежде как отправился в 15-дневный отпуск.

Напомним, что текущий контракт француза действует до лета 2022 года. После 30 июня 2022 года он сможет уйти из "ПСЖ" на правах свободного агента.

Сообщается, что тактика ведения переговоров спортивного директора парижан Леонардо безвозвратно разрушила отношения клуба с игроком и теперь Мбаппе полностью уверен в своем желании перейти в мадридский "Реал".

Также не пропустите: Официально: Рибери покинул "Фиорентину". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ай,дастоиныц наследницъ Лео ... 50 млн , даже меци до такаго не догаталца ... ))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суд Мадрида вынес решение в отношении УЕФА по делу Суперлиги

Суд Мадрида вынес решение в отношении УЕФА по делу Суперлиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов