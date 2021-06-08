Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал"

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Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Руководство мадридского "Реала" больше не верит, что клубу удастся купить нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, в королевском клубе уже смирились, что данный трансфер не удастся осуществить. На руководителей "Реала" повлияли слова президента парижан Нассера Аль-Хелайфи, который заявил, что Мбаппе не уйдет из ПСЖ.

При этом в "Реале" надеются, что форвард не будет продлевать с ПСЖ контракт, который истекает через год. Таким образом, Мбаппе можно будет подписать бесплатно.

В минувшем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Мбаппе выпал из топ-10 самых дорогих футболистов в мире. | http://soccernews.ru
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