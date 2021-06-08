Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал"
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Руководство мадридского "Реала" больше не верит, что клубу удастся купить нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям источника, в королевском клубе уже смирились, что данный трансфер не удастся осуществить. На руководителей "Реала" повлияли слова президента парижан Нассера Аль-Хелайфи, который заявил, что Мбаппе не уйдет из ПСЖ.
При этом в "Реале" надеются, что форвард не будет продлевать с ПСЖ контракт, который истекает через год. Таким образом, Мбаппе можно будет подписать бесплатно.
В минувшем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
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|Валенсия
|20
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|20
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|20
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